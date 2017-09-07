Россия заявила о заочном аресте трех своих граждан из "Правого сектора", в числе которых глава пресс-службы организации

Следственный комитет России заочно арестовал трех граждан России, связанных с «Правым сектором», сообщает пресс-служба ведомства.

Арестованы руководитель пресс-службы организации Артем Скоропадский, руководитель одного из боевых подразделений Игорь Чудинов и активист Георгий Стоцкий.

«В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), Стоцкого — ч.2 ст.282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Все они объявлены в международный розыск», - говорится в сообщении СК.

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Как сообщал УНИАН, в июле Басманный суд столицы России Москвы принял решение о заочном аресте следователя Главной военной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.

В августе 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об объявлении подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам России, в частности министру обороны Сергею Шойгу, заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба вооруженных сил России Валерию Герасимову.

После этого Следственный комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела против министра обороны Украины Степана Полторака и других представителей украинского военного руководства по обвинению в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».