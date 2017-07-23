В РФ суд заочно арестовал прокурора и следователя из Украины, им предоставляют охрану

Басманный суд столицы России Москвы принял решение о заочном аресте следователя Главной военной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко, пишет Радио Свобода.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет России, сотрудники украинской прокуратуры являются подозреваемыми в деле об «организации заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Ветка». Против Ветка украинская власть возбудила уголовное производство по факту развязывания и ведения представителями власти и Вооруженных сил России агрессивной войны против Украины, в результате чего погибли люди и был оккупирован Крым.

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Кравченко и Приймачку выделят охрану. Он добавил, что Следственный комитет России установил их адреса проживания из открытого реестра недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной сейчас территории Луганской области.

«Сделано по тому же принципу, как устанавливали место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доказано следствием», – написал Матиос в Facebook.

Прокурор Кравченко представляет сторону обвинения в заочном судебном процессе по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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В августе 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об объявлении подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам России, в частности министру обороны Сергею Шойгу, заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба вооруженных сил России Валерию Герасимову.

После этого Следственный комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела против министра обороны Украины Степана Полторака и других представителей украинского военного руководства по обвинению в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».