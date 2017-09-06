Тимошенко троллят ее же законопроектом о свободной продаже земли 2008 года

Юлия Тимошенко хотела свободной продажи земли, это было в 2008 году, когда она была премьер-министром. Об этом написал нардеп от БПП Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Даже правительством был внесен законопроект «О рынке земель». Достаточно либеральный кстати. Тот парламент был недостаточно готов к осознанию передовых наработок. Соответственно инициатива Тимошенко так и не стала законом. Хотя было положительное решение от ГНЭУ", - отметил он.

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Также нардеп добавил, что "этот парламент более готов к свободному рынку земли".

"Именно поэтому вместе с коллегами регистрирую слово в слово законопроект Тимошенко 2008 года. В четверг с трибуны ВР предложу инициатору Всеукраинского референдума присоединиться к соавторам. Хорошая инициатива даже 9-летней давности должна быть реализована", - написал Мушак.

Также он добавил скриншоты с сайта ВР, фото архивного представления с подписью Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко обещала “смести с должностей” президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в случае рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли.

Тимошенко напомнила, что “Батькивщина” совместно с Всеукраинской ассоциацией фермеров начали подготовку к проведению всеукраинского референдума против продажи сельскохозяйственной земли. По ее словам, несмотря на запрет суда о проведении референдума, они не отступили.