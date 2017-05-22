Тимошенко грозится "смести с должностей" Порошенко и Гройсмана, если ВР будет рассматривать вопрос продажи с/х земли
Тимошенко напомнила, что “Батькивщина” совместно с Всеукраинской ассоциацией фермеров начали подготовку к проведению всеукраинского референдума против продажи сельскохозяйственной земли.
Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко обещает “смести с должностей” президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в случае рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в парламенте.
“Хочу сейчас предупредить Петра Порошенко, господина Гройсмана и всех остальных их приспешников в Верховной Раде: если вы поставите в Верховной Раде законопроект о распродажа сельскохозяйственной украинской земле, я беру сейчас публичное обязательство, что “Батькивщина” поднимет народ и сметет вас за считанные дни с ваших должностей”, - подчеркнула лидер “Батькивщины”.
Тимошенко напомнила, что “Батькивщина” совместно с Всеукраинской ассоциацией фермеров начали подготовку к проведению всеукраинского референдума против продажи сельскохозяйственной земли. По ее словам, несмотря на запрет суда о проведении референдума, они не отступили.
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“Мы пошли другим путем: мы договорились с Ассоциацией фермеров Украины, объединились, приняли ту форму, по которой собираются подписи, - форма Центральной избирательной комиссии, где есть паспортные данные, фамилии, адреса людей. И мы по всей стране начали проводить всенародный референдум сбором подписей против продажи сельскохозяйственной земли”, - сказала лидер фракции.
По ее словам, сейчас таких подписей уже есть 256 тысяч, планируется собрать до 10 миллионов.
“И это будет, по сути, решением референдума против продажи сельскохозяйственной земли”, - подчеркнула Тимошенко.