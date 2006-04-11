Ющенко надеется на 60% новых лиц

В Секретариате Президента проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами политических сил, победивших на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, на встрече присутствуют лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, первый номер списка блока «Наша Украина», премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ, от Коммунистической партии Украины - первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК.

В ходе встречи стороны планируют обсудить вопрос создания парламентской коалиции, а также содержание пакта о стабильности, который предложит Президент.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил партии и избирательные блоки, которые победили на выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО после начала встречи В.ЮЩЕНКО с лидерами политических сил, победивших на выборах.

По мнению Президента, выборы продемонстрировали политическую структуризацию общества. В.ЮЩЕНКО выразил надежду на налаживание плодотворного сотрудничества с новоизбранным парламентом и отметил, что намерен сотрудничать с оппозицией.

В.ЮЩЕНКО предложил обсудить в ходе встречи вопросы модернизации политсовета при Президенте Украины, что, по его мнению, позволило бы объединить большинство и оппозицию во имя плодотворного сотрудничества в интересах Украины.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, важным является то, что парламентские выборы признали демократическими наблюдатели от всех международных организаций. Он также отметил, что в Верховную Раду “прошло 60% новых лиц, это дает надежду на проведение системных изменений”.