Россия хочет создать на Донбассе ситуацию наподобие Приднестровья, путем введения миротворцев - Арьев

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявляет, что Россия хочет создать на Донбассе ситуацию наподобие Приднестровья путем введения миротворческой миссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что РФ собирается внести собственную резолюцию в Совет безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс.

"Россия не живет по принципам международного права, а играет этими принципами. Очевидно, что цель - сделать что-то вроде Приднестровья, потому что, очевидно, что Россия будет настаивать на том, чтобы именно российские или пророссийские миротворцы участвовали, на что Украина, очевидно, пойти не сможет", - сказал Арьев и добавил, что Украина уже давно требовала "нейтральных миротворцев".

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Кроме того, Арьев отметил, что миротворцы должны действовать не только на линии временного разграничения на Донбассе, но и на всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей для того, чтобы разоружать незаконные бандформирования и брать под контроль ситуацию на этой территории. "Это серьезный шаг к деоккупации Донбасса", - сказал он.

В то же время, предложение России, подчеркнул Арьев - это "игра словами и принципами, а не попытка решить проблему".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.