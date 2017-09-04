Возвращение Фирташа в Украину в ближайшее время нереально - Енин

В ближайшее время возвращение бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украину нереально.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию Insider.

"Сегодня, завтра, послезавтра - это (возвращение Фирташа - УНИАН) нереально, поскольку указанного человека разыскивают Соединенные Штаты, есть европейский ордер об аресте, выписан в Испании. Технология этого процесса такова, что в случае отклонения одного запроса, начинается рассмотрение запроса другой страны в порядке очередности. То есть вопрос приезда Фирташа в Украину - не только гипотетический, на сегодняшний день я бы его рассматривал как нереальный", - сказал Енин.

Он напомнил, что среди адвокатов Фирташа - бывший министр юстиции Австрии. "…связи здесь, как и в других странах, играют чрезвычайную роль и клиент непрост", - отметил Енин.

Региональный суд Вены на прошлой неделе отказался передать Фирташа испанским властям. Причиной отказа стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны.

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Напомним, 29 ноября 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.

Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.

Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции. В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.

25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.