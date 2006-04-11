Омельченко собирается идти до конца

Кандидат на должность Киевского городского председателя, действующий мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО доверил представителям своего избирательного штаба обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию на решение суда.

«Нормой закона это предусмотрено. Если доверенные лица, мой штаб, который занимался работой, а не незаконными действиями, если они считают нужным пройти весь цикл, в том числе апелляцию, то я им помогать и мешать не буду. Пускай выполняются все нормы, предусмотренные законом», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО. А относительно решения суда, то, как отметил городской председатель, “его должны все выполнять”.

Говоря о личных планах на ближайшее будущее, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил: “Буду делать то, что делаю сегодня: буду работать, буду отмечать праздники, буду готовить Киев к Пасхе, готовить Киев к поминальным дням».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении административного иска А.ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской городской территориальной избирательной комиссии и третьему лицу - кандидату в мэры Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – с требованием признать выборы недействительными.

Раньше Киевская ГТИК приняла постановление, которым признала, согласно итогам голосования на выборах мэра Киева, победителем выборов Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.