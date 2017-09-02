Марина Порошенко открыла новую медиатеку в Житомирской инклюзивной школе № 28 имени Выговского

Первая леди Украины Марина Порошенко открыла новую медиатеку в Житомирской инклюзивной школе № 28 имени Ивана Выговского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Открытие состоялось сегодня, 2 сентября, в рамках робочего визита жены президента Марины Порошенко вместе с вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко в Житомирской области.

По словам Марины Порошенко, в целом с нового учебного года в инклюзивных школах-участниках пилотного проекта Благотворительного Фонда Порошенко начали свою работу 68 медиатек.

«В Житомирской области уже функционирует 6 медиатек, и до конца учебного года мы будем иметь совсем другую цифру. Ведь современные библиотеки –это не только источник знаний, но и интерактивное пространство для реализации образовательных возможностей каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности», – подчеркнула Марина Порошенко.

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Именно в этой школе в мае этого года Марина Порошенко вместе с дирекцией школы запланировали переоборудовать устаревшую библиотеку в новую медиатеку. И в течение 3 месяцев в школе активно проводились работы по реализации современной библиотеки.

Марина Порошенко отметила, что с 1 сентября начинается внедрение нового проекта в школе – ресурсные комнаты.

«И медиатека, и ресурсная комната привлекательные по бюджету: если медиатека в среднем стоит 375 тыс. грн, то ресурсная комната – 430 тыс. грн. Это реальные деньги, которые могут потратить местные бюджеты, и можно подключить социально активный бизнес. Потому что это мы делаем для своих детей, которые используют эти возможности для получения лучших знаний»,- сказала она.

Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины отметил, что инклюзия в последний год приобрела лидерство среди государственных программ.

«Правительство упростило условия для того, чтобы в школах появлялись библиотеки и ресурсные комнаты. И это все делается для того, чтобы максимальное количество детей с особыми потребностями присоединилась учебного процесса в обычной школе. Уже 9% школ Украины включились к инклюзивному образованию, но количество детей с особыми потребностями в школах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 56%. И Житомирская область среди лидеров в этой сфере», – отметил Геннадий Зубко.

Участие в открытии первой Библиотеки приняли председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, заместитель председателя ОГА Ярослав Лагута, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Марина Порошенко также ознакомилась с ходом работ по обустройству библиотеки в Хорошивской гимназии и в Житомирской гуманитарной гимназии № 23 им. М. Очерета.

В ходе визита Марина Порошенко также примет участие в гала-концерте музыкально-образовательного лагеря "Music Camp International", который в этом году проходит в Житомире.