Сегодня ВР таки рассмотрит антикризисные законопроекты - БЮТ

Антикризисные законопроекты Верховная Рада таки рассмотрит во вторник. Об этом в эфире "5 канала" заявил бютовец Андрей Кожемякин. По его словам, данные документы и антикризисная программа правительства - это разные вещи.

Ее же в виде парламентского постановления депутаты действительно договорились голосовать в мае.

Андрей Кожемякин, заместитель председателя фракции БЮТ: "Мы предложили, чтобы эта программа была согласована на уровне политическом, экономическом, на уровне фракций, и правительство, во главе с премьером, предложило встретиться с фракциями по этому вопросу, обсудить и создать единый документ, который бы устраивал всех".