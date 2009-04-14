Сегодня ВР таки рассмотрит антикризисные законопроекты - БЮТ
08:30, 14 апреля 2009Политика
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Кожемякин объяснил разницу
Антикризисные законопроекты Верховная Рада таки рассмотрит во вторник. Об этом в эфире "5 канала" заявил бютовец Андрей Кожемякин. По его словам, данные документы и антикризисная программа правительства - это разные вещи.
Ее же в виде парламентского постановления депутаты действительно договорились голосовать в мае.
Андрей Кожемякин, заместитель председателя фракции БЮТ: "Мы предложили, чтобы эта программа была согласована на уровне политическом, экономическом, на уровне фракций, и правительство, во главе с премьером, предложило встретиться с фракциями по этому вопросу, обсудить и создать единый документ, который бы устраивал всех".
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