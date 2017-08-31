Белорусские дипломаты заявили, что Украина пользуется делом Гриба как поводом "угрожать" странам ЕАЭС

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь считают, что Украине неуместно через Беларусь угрожать ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу - Армении, Казахстану, Кыргызстану и Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, обнародованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

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Дипломаты Беларуси считают заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, что Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому, "непартнерским".

"Тем более неуместно, пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС – Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – «навязать свои интересы» в экономической сфере", - заявил Мирончик.

"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", - добавил он.

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника Посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа", - отмечается в сообщении.

Мирончик подчеркнул, что белорусская сторона намерена "без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям".

Как сообщал УНИАН, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".

"На самом деле по Беларуси, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например, то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду, например, того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - отметила Зеркаль.

"На мой взгляд, это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - считает дипломат.