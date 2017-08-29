Юнкер ответил на слова Порошенко: Украина еще не является членом Евросоюза и НАТО

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал на конференции послов ЕС.

«В мире сейчас идет 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не находится в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.

Как сообщал УНИАН, 24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины президент Петр Порошенко заявил, что дорога у Украины одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО. По словам президента, «на 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора». «Но есть такая поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван (наш украинский караван) - идет". 1 сентября Соглашение вступает в силу и становится для нас «дорожной картой» реформ. А дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО», - добавил глава государства.

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Кроме того, 26 августа во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев Порошенко заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. «Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую ​​же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС и перспективу членства в НАТО», - сказал президент.