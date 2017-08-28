Адвокат Дыминского не знает, когда собственник "Карпат" вернется в Украину

Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый не может ответить, когда его подзащитный может вернуться в Украину и дать показания.

Об этом адвокат сообщил, отвечая "Украинской правде" на вопрос о планах Дыминского относительно возврата.

"Я не могу комментировать слова полиции. Мне такой информации никто не сообщал", - сказал Лысый о заявлении полиции про непричастность охранника к ДТП.

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Лысый также сказал, что не знает, когда Дыминский вернется в Украину и пойдет ли по возвращении на допрос.

"Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", – отметил адвокат".

На уточняющий вопрос, можно ли понять его слова так, что он не имеет связи с Дыминским, Лысый сказал: "Я не буду это комментировать".

В то же время в полиции "Украинской правде" сказали, что Дыминский не давал показаний главному следственному управлению Нацполиции, куда было передано дело.

"Гражданин Дыминский ни разу не явился для проведения следственных действий в ГСУ НП Украины, куда неоднократно приглашался", - отметил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Комментируя слова Лысого, что якобы Дыминскому не вручали повестку, Тракало пояснил, что следователи могут осуществлять вызов не только через повестку, но и другим способом, в частности по телефону или через СМИ, и заверил, что вызов был осуществлен.

"Если гражданин не является по вызову, то возможно применение принудительного привода, если так решит следователь", – ответили в полиции на вопрос, планируется ли повторный вызов Дыминского.

Как сообщал УНИАН, Дыминского вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП, но он улетел в Швейцарию.

18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.