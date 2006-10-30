Наша Украина озвучила жесткую позицию относительно своих министров

«Наша Украина» не будет нести ответственности за своих министров, если они по каким-то причинам не уйдут в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

Он напомнил, что «Наша Украина» четко выразила свою точку зрения по поводу того, что министры по ее квоте должны уйти в отставку. «Я думаю, что во вторник должен быть поставлен этот вопрос. Никакого отзыва заявлений тех министров, которые в действительности “нашеукраинцы”, нет, а кто не позиционирует себя как “нашеукраинец”, «Наша Украина» за этих правительственных чиновников нести ответственности не будет», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ, добавив, что разговоры премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА были со многими министрами относительно возможности продолжения их работы в правительстве, но решение политической силы есть, и оно остается неизменным.

Он также подчеркнул, что если случится, что за каких-то министров не проголосуют, и они не будут настаивать на своей отставке, они будут обязаны выйти из партии НСНУ – «тогда ответственности «Наша Украина» за Кабинет Министров нести также не будет».

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что "Наша Украина" переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

19 октября министры от "Нашей Украины" - Юрий ПОЛЯЧЕНКО, Юрий ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Игорь ЛИХОВЫЙ зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

Сегодня, в частности, Р.ЗВАРИЧ сказал, что не отзовет заявления об отставке, пока не получит «соответствующего поручения».