Депутата возмутило обозначение Крыма правозащитниками Freedom House

Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от БПП Владимир Арьев.

"Особый цинизм ситуации добавляет название доклада - "Двойные угрозы глобальной демократии". Это не впервые Freedom House потакает российским оккупантам", - говорится в его сообщении.

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Так, в прошлом году Арьев заметил такой же позор на карте в английском соборе в Солсбери. Тогда, по словам нардепа, цинизма добавило расположения монитора с "российским" Крымом в трех метрах от оригинала Магна Карты - первого в Европе билля о правах.

"В соборе я написал жалобу, но кто-то в Freedom House продолжает настаивать на том, что они, к сожалению, оправдывают это грубое нарушение международного права", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, Freedom House в феврале свое очередное исследование проиллюстрировала картой, на которой Крым относится к территории Украины.