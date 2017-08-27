Депутата возмутило обозначение Крыма правозащитниками Freedom House
Депутат говорит, что Freedom House не впервые потакает российским оккупантам.
Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от БПП Владимир Арьев.
"Особый цинизм ситуации добавляет название доклада - "Двойные угрозы глобальной демократии". Это не впервые Freedom House потакает российским оккупантам", - говорится в его сообщении.
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Так, в прошлом году Арьев заметил такой же позор на карте в английском соборе в Солсбери. Тогда, по словам нардепа, цинизма добавило расположения монитора с "российским" Крымом в трех метрах от оригинала Магна Карты - первого в Европе билля о правах.
"В соборе я написал жалобу, но кто-то в Freedom House продолжает настаивать на том, что они, к сожалению, оправдывают это грубое нарушение международного права", - добавил депутат.
Как сообщал УНИАН, Freedom House в феврале свое очередное исследование проиллюстрировала картой, на которой Крым относится к территории Украины.