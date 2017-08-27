Журналисты нашли якобы особняк беглого Януковича под Москвой по соседству с Кобзоном (фото)
О месте жительства бывшего президента стало известно со слов Кобзона. Янукович обитает за огромным забором около знаменитого поселка Переделкино.
На днях депутат Госдумы, российский артист Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.
Журналист Валерий Калныш опубликовал и конкретный адрес экс-главы государства – улица Лесная, 25Б, село Баковка, Московская область. Корреспондент издания "Страна" отправился туда.
"Лесная, 25 б, – мы у цели. Первое впечатление однозначное – это не дом Януковича. Несмотря на наличие забора и камер видеонаблюдения (они здесь буквально через каждый метр), жилье кажется в целом скромным. И, главное, окна – полностью просматриваемые и, соответственно, простреливаемые с улицы, – находка для снайпера", - рассказали журналисты.
Читайте такжеАдвокат Мешечек больше не хочет защищать Януковича в суде
На звонок и крик корреспондента вышел мужчина лет 35: "Ты че так орешь-то? К ученому пришла? Ну, так нет его". Когда он узнал, чей дом ищут, показал его и имение Кобзона.
"Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, которые были обнародованы. Правильный адрес Януковича Лесная, 21 а", - отметили в "Стране".
Дача депутата Госдумы – весьма приличная. Дача Януковича – настоящий космос, пишут журналисты.
"За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа - то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие "Охрана" МВД России. Интернет не ловит. На наши звонки в дверь реакции не следует", - поделились впечатлениями СМИ.
Ранее Кобзон заявил, что беглый украинский президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.