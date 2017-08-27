Журналисты нашли якобы особняк беглого Януковича под Москвой по соседству с Кобзоном (фото)

На днях депутат Госдумы, российский артист Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Журналист Валерий Калныш опубликовал и конкретный адрес экс-главы государства – улица Лесная, 25Б, село Баковка, Московская область. Корреспондент издания "Страна" отправился туда.

"Лесная, 25 б, – мы у цели. Первое впечатление однозначное – это не дом Януковича. Несмотря на наличие забора и камер видеонаблюдения (они здесь буквально через каждый метр), жилье кажется в целом скромным. И, главное, окна – полностью просматриваемые и, соответственно, простреливаемые с улицы, – находка для снайпера", - рассказали журналисты.

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На звонок и крик корреспондента вышел мужчина лет 35: "Ты че так орешь-то? К ученому пришла? Ну, так нет его". Когда он узнал, чей дом ищут, показал его и имение Кобзона.

"Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, которые были обнародованы. Правильный адрес Януковича Лесная, 21 а", - отметили в "Стране".

Дача депутата Госдумы – весьма приличная. Дача Януковича – настоящий космос, пишут журналисты.

"За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа - то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие "Охрана" МВД России. Интернет не ловит. На наши звонки в дверь реакции не следует", - поделились впечатлениями СМИ.

Ранее Кобзон заявил, что беглый украинский президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.