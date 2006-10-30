Янукович вступился за русских классиков

В Украине должны быть созданы комфортные условия для проживания русскоязычного населения, считает премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, передает РИА «Новости».

"Вопрос языковый - мы должны создать комфортные условия для проживания русскоязычного населения в Украине. Мы знаем, что те чиновники, которые допустили перекосы в этом плане, они создали эту проблему", - сказал В.ЯНУКОВИЧ в воскресенье в интервью программе "Вести недели" телеканала «Россия». "Они стремятся показывать свою прыть, но не там, где нужно", - добавил премьер.

"Перекосы все сегодня сняты: в судах, в больницах, в учебных заведениях", - сказал он.

"Государственный язык - украинский. Но русский язык - это, конечно, язык, который требует определенного статуса. Вопрос рано или поздно будет решен. То ли он будет решен в парламенте, то ли он будет решен на референдуме. И решит его украинский народ. И как решит - так и будет", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Культуру невозможно забрать у народа", - заявил он. "Классики-писатели, произведениями которых мы наслаждаемся, поэты - это все в истории нашего народа и, безусловно, украсть это никто не позволит", - сказал премьер.