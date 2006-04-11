Макс Бешеный готов финансировать Мороза

Находящийся в международном розыске Максим Курочкин, которого связывают с финансированием Блока Наталии Витренко, дал интервью газете «Комсомольская правда - Украина». В нем, кроме стандартных утверждений, что против него в Украине нет никаких уголовных дел, и заверений в своей абсолютной честности и непричастности к украинской политике, Макс Бешеный сказал и следующее:

- И все-таки, Максим Борисович, если бы у вас был интерес к украинским парламентским выборам, на кого бы вы поставили? Какую бы политическую силу стали финансировать?

- Может показаться странным, но по духу мне ближе всего социалистические или социал-демократические идеи. И, на мой взгляд, будущее Украины - это партии левого крыла. Что же касается конкретной партии, то, конечно, поддерживал бы Социалистическую партию Украины. Здесь имеют значения и личные симпатии. Мне нравится Александр Мороз, он, безусловно, честный и принципиальный политик. Кстати, я не один такой, многие украинские промышленники, представители крупного бизнеса симпатизируют Соцпартии. Об этом говорит даже избирательный список СПУ, там много представителей крупного бизнеса. (Только в первой двадцатке списка СПУ в Верховную Раду присутствуют Владимир Бойко, руководитель Мариупольского комбината им. Ильича, Алексей Кунченко, глава наблюдательного совета Северодонецкого «Азота», Михаил Гончаров, глава наблюдательного совета «Восточно-Европейского банка», Ярослав Мендусь, гендиректор компании «Синема» (Киев), Анатолий Бугаец, гендиректор ОАО «Турбоатом». - Прим. ред.) Правда, социалистам, наверное, нужно кое-что пересмотреть в своих идейных установках и, особенно, в своих кадрах. Совершенно необходимо избавиться от конъюнктурщиков и популистов, которые позорят не только СПУ в частности, но и дискредитируют левую идею вообще.

Обком