Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев – посольство США в РФ

Жители оккупированного Крыма должны обращаться за американской визой в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США в РФ.

«Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в Посольстве США в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, США приостанавливают выдачу американских виз по всей России. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», - подчеркивается в сообщении Посольства США в РФ.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав псевдореферендум по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.