В ПР поняли, в чем самая большая проблема Луценко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО "должен найти в себе мужество и опровергнуть неправдивую информацию", распространенную им в отношении Бориса КОЛЕСНИКОВА в 2005 году. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Такое решение вынес суд. Это право Ю.ЛУЦЕНКА – подать апелляцию на решение Печерского суда. Но правда такая, какая есть, – дело в отношении КОЛЕСНИКОВА было сфабриковано, а обвинение ЛУЦЕНКО, высказанные с трибуны Верховной Рады, – надуманы”, - сказано в заявлении.

В Партии регионов также выражают уверенность, что "после того, как суд высшей инстанции оставит решение Печерского районного суда в силе, Ю.ЛУЦЕНКО придется выполнить вердикт".

Как отмечают в пресс-службе Партии регионов, “если бы ЛУЦЕНКО имел в жизни принципы – он сам признал бы то, что доказал Печерский районный суд".

“Но для такого поведения необходимо мужество, отвага и честь. Что, к сожалению, является самой большой проблемой для нынешнего министра внутренних дел", - считают в Партии регионов и добавляют, что “он вместо того, чтобы выполнить решение суда и опровергнуть свои ложные высказывания в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА, будет еще долго изворачиваться, искать какие-то подтексты, хитрить, плести интриги и провокации”.

“Поскольку трусость и мелочность - это стиль его поведения и его жизни. И политика здесь действительно не при чем”, - говорится в заявлении Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля с.г. Печерский районный суд Киева вынес решение, что министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО обязан опровергнуть информацию о том, что член Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к совершению преступления.

Своим решением суд обязал «опровергнуть недостоверную информацию, которая была распространена Ю.ЛУЦЕНКО 7 апреля 2005 года во время выступления в зале заседания Верховной Рады Украины, о причастности Б.КОЛЕСНИКОВА к совершению преступления».

В то же время, сегодня, 7 апреля, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что намерен обжаловать это решение суда.

“Я буду апеллировать это решение в Киевском апелляционном суде, поскольку мне абсолютно не ясно, что именно из заявленного мной не отвечает действительности", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом министр объяснил, что "тогда в своем выступлении в Верховной Раде я только докладывал об информации, которая была использована Генпрокуратурой для возбуждения уголовного дела, а в дальнейшем - и аресту господина КОЛЕСНИКОВА".