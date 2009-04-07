Луценко заявляет, что про Колесникова сказал правду: у него и справка есть

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО намерен обжаловать решение Печерского районного суда Киева, обязавшего его извиниться с трибуны Верховной Рады Украины перед народным депутатом Украины, членом Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

Об этом он заявил сегодня во время чат-конференции на сайте Корреспондент.net в Киеве.

"Я буду апеллировать это решение в Киевском апелляционном суде, потому что мне совершенно неясно, что именно из заявленного мной не соответствует действительности", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он пояснил, что "тогда в своем выступлении в Верховной Раде я лишь докладывал об информации, которая была использована Генпрокуратурой для возбуждения уголовного дела (в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА - УНИАН), а в последствии - и ареста господина КОЛЕСНИКОВА".

Министр продолжил: "Я специально подготовился. Вот у меня в руках справка, подписанная Департаментом угрозыска МВД Украины за 2003 год. Она была составлена еще до моего прихода на должность министра. Эта справка подтверждает, что в 2003 году УБОП Донецкой области выявил устойчивую преступную группу, действующую на территории области". По словам Ю.ЛУЦЕНКО, организатором и лидером группировки "является некий ЧУЧКИН". "В составе этой группы - еще семь участников, - продолжил министр. - Далее работники УБОП описывают причастность группы к совершению следующих преступлений: покушение на ПЕНЧУКА (заказное), убийство ГЕЕВА (заказное), взрыв автомобиля УГРЕХЕЛИДЗЕ. Именно на основании этой информации МВД собрало материалы о наружном наблюдении с последующим покушением на господина ПЕНЧУКА. Что вкупе с заявлением ПЕНЧУКА о вымогательстве со стороны КОЛЕСНИКОВА и стало основой для возбуждения уголовного дела. Подчеркиваю, дело возбудило не МВД, а Генпрокуратура".

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что для него "ясно", почему Б.КОЛЕСНИКОВ "воюет" именно с ним. "В основе его притязаний – политика, а не право. Хотя бы потому, что во время моей отставки, инициированной Партией регионов, по заявлению депутатов этой фракции было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками МВД по делу Колесникова. И тогда, в 2007 году, следствие вынесло решение об отсутствии состава преступления со стороны правоохранительных органов. Так что подождем окончательного решения в Апелляционном, а если нужно - то и в Верховном суде", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля с. г. Печерский районный суд Киева вынес решение, что министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО обязан опровергнуть информацию о том, что член Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к совершению преступления.

Своим решением суд обязал «опровергнуть недостоверную информацию, которая была распространена Ю.ЛУЦЕНКО 7 апреля 2005 года во время выступления в зале заседания Верховной Рады Украины о причастности Б.КОЛЕСНИКОВА к совершению преступления».

Теперь Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнули в пресс-службе, «должен сделать опровержение в парламентском зале во время сессионного заседания. Министерство внутренних дел Украины также должно озвучить опровержение через уполномоченное лицо в зале Верховной Рады во время заседания».

В пресс-службе ПР привели стенограмму заседания Верховной Рады Украины 7 апреля 2005 года, где Ю.ЛУЦЕНКО говорит о том, что 25 марта 2005 года Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по факту вымогательства передачи чужого имущества служебным лицом с использованием служебного положения с угрозой убийства. Министр сказал, что следствием установлено, что «председатель Донецкого областного совета народных депутатов Украины КОЛЕСНИКОВ путем угроз гражданам убийством требовал от них передать ему и другим лицам акции», которые принадлежали торговому центру «Белый лебедь».