Печерский суд обязал Луценко сказать, что Колесников - не преступник

Печерский районный суд Киева 6 апреля вынес решение, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обязан опровергнуть информацию о том, что член Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ причастен к совершению преступления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Своим решением суд обязал «опровергнуть недостоверную информацию, которая была распространена Ю.ЛУЦЕНКО 7 апреля 2005 года во время выступления в зале заседания Верховной Рады Украины о причастности Б.КОЛЕСНИКОВА к совершению преступления».

Теперь Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнули в пресс-службе, «должен сделать опровержение в парламентском зале во время сессионного заседания. Министерство внутренних дел Украины также должно озвучить опровержение через уполномоченное лицо в зале Верховной Рады во время заседания».

В пресс-службе ПР привели стенограмму заседания Верховной Рады Украины 7 апреля 2005 года, где Ю.ЛУЦЕНКО говорит о том, что 25 марта 2005 года Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по факту вымогательства передачи чужого имущества служебным лицом с использованием служебного положения с угрозой убийства.

Министр сказал, что следствием установлено, что «председатель Донецкого областного совета народных депутатов Украины КОЛЕСНИКОВ путем угроз гражданам убийством требовал от них передать ему и другим лицам акции», которые принадлежали торговому центру «Белый лебедь».