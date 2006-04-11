Витренко требует ручной работы

Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция» заявил о непризнании официальных результатов парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление во время заседания Центральной избирательной комиссии сделал один из лидеров блока Владимир МАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сторонники блока свыше 10 дней пикетируют здание ЦИК и уже два дня - непосредственно помещение перед залом заседаний Центризбиркома. Участники пикетирования требуют ручного пересчета бюллетеней на всех избирательных участках Украины. В соответствии с параллельно проведенным блоком подсчетом голосов, их политическая сила набирает 3,06% и, таким образом, проходит в парламент.

Согласно официальным результатам выборов народных депутатов Украины, объявленным сегодня, Блок Натальи Витренко “Народная оппозиция” набрал на парламентских выборах 2,93% голосов избирателей.