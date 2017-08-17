Москва могла бы обнулить результат Евромайдана, если бы не аннексия Крыма - журналист

Москва, аннексировав Крым, потеряла возможность аннулировать результаты Революции Достоинства. Об этом сказал журналист и телеведущий Павел Казарин, пишет «Новое время»

«Если бы не было аннексии Крыма, Москва могла бы обнулить результаты второго Майдана точно так же, как это было сделано с первым Майданом 2005 года. И мы бы сейчас договаривались с Россией о цене на газ, армия задумчиво смотрела на неработающие танки, а малайзийский Боинг спокойно возвращался домой. В будущих учебниках истории Украины будет написано, что аннексия была дефибриллятором для Украины», - считает Казарин.

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При этом, Казарин подчеркнул, что важно, чтобы украинцы поняли, что нельзя отказаться от региона, который оккупирован врагом. А война на Донбассе – это продолжение «крымской пьесы»

«Не было бы аннексии Крыма, не было бы всего, что произошло на Донбассе. Это лишь второй акт крымской пьесы. И будет закончена эта война только тогда, когда Крым вернется в состав Украины», - пишет журналист.

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