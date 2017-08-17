Москва могла бы обнулить результат Евромайдана, если бы не аннексия Крыма - журналист
Журналист считает, что если бы не было аннексии Крыма, не было бы всего, что произошло на Донбассе.
Москва, аннексировав Крым, потеряла возможность аннулировать результаты Революции Достоинства. Об этом сказал журналист и телеведущий Павел Казарин, пишет «Новое время»
«Если бы не было аннексии Крыма, Москва могла бы обнулить результаты второго Майдана точно так же, как это было сделано с первым Майданом 2005 года. И мы бы сейчас договаривались с Россией о цене на газ, армия задумчиво смотрела на неработающие танки, а малайзийский Боинг спокойно возвращался домой. В будущих учебниках истории Украины будет написано, что аннексия была дефибриллятором для Украины», - считает Казарин.
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При этом, Казарин подчеркнул, что важно, чтобы украинцы поняли, что нельзя отказаться от региона, который оккупирован врагом. А война на Донбассе – это продолжение «крымской пьесы»
«Не было бы аннексии Крыма, не было бы всего, что произошло на Донбассе. Это лишь второй акт крымской пьесы. И будет закончена эта война только тогда, когда Крым вернется в состав Украины», - пишет журналист.
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