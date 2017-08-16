Министр обороны Польши: лишь решимость и сила могут остановить усиление агрессии РФ

Министр национальной обороны Польши Антони Мацєревич заявляет, что нынешняя угроза со стороны России требует решительного ответа.

Об этом он сказал в интервью Польскому радио по случаю Дня Войска Польского.

«Существует поговорка, что Россия никогда не была настолько сильной, насколько говорит сама о себе, и не была такой слабой, как бы хотели те, кто за ней наблюдает», - отметил польский министр.

Он подчеркнул, что напряженность в регионе растет с момента вторжения РФ в Грузию в августе 2008 года. По его словам, мир все больше убеждается в том, что «Москва не уважает нормы международного права и, как правило, применяет силу для раздела территорий».

«Только решимость и сила могут остановить усиление российской агрессии», - сказал Мацеревич.

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Он отметил, что именно поэтому принятые на саммите в Варшаве решения об укреплении восточного фланга Альянса были очень важными.

«Хочу напомнить, что еще в мае 2016 года войск НАТО в Польше могло не быть - против этого протестовала одна из европейских стран (Германия). Солдаты должны были быть в Литве, Латвии, Эстонии и Румынии, но не в Польше», - сказал Мацеревич.

Он прокомментировал также свои руководящие принципы. «Я пришел на службу с осознанием, что, во-первых, надо сделать все, чтобы армия была сильной..., во-вторых, что в государственных интересах Польши - союз с США, в-третьих, что независимая Украина является важной гарантией безопасности Польши, отделяя нас более чем тысячью километров другого государства, которое мужественно борется за свою независимость, от российской угрозы. Кто не понимает этих простых фактов, тот или не умный, или действует во вред Польше», - сказал министр национальной обороны Польши.