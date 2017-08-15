РФ для оправдания агрессии пыталась использовать обращение Аксенова, а потом Януковича – Сергеев

Экс-представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявляет, что Россия во время заседания Совета безопасности ООН для оправдания аннексии Крыма пыталась использовать обращение о введении войск от самопровозглашенного «премьер-министра Крыма» Сергея Аксенова, а затем - экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Януковича.

«1-го числа (марта) я был вынужден созвать очередное заседание Совета безопасности, потому что Совет федерации России принимает решение о направлении военных подразделений по просьбе президента России, который использовал для этого обращение так называемого «премьер-министра Крыма», - заявил Сергеев.

«С нашей стороны было четко сказано, что это агрессия. Я сказал об агрессии во время закрытого заседания, но впервые публично я сказал 1-го числа (марта), что это агрессия. Меня поддержали ряд выступающих, посол РФ озвучивает послание Аксенова, озвучивает обращение Путина к Совету безопасности (РФ) о введении войск, он говорит о том, что ему известно, что эту позицию Аксенова поддерживает бывший президент Янукович. Никаких документов не было представлено, и вообще это было сделано на слух, без презентации самого текста обращения», - отметил Сергеев.

«Что будет отличать это заседание от следующего, 3-го числа (марта): РФ избирает линию, которая основывалась на том, чтобы каким-то образом оправдать свою интервенцию - без опознавательных знаков, затем интервенция началась очевидная, подгоняя ее под отдельные положения международного права, скажем – право на защиту, гуманитарная интервенция, и частично используя статью 51 Устава ООН о праве любого государства обратиться за помощью", - сообщил экс-представитель Украины при ООН.

Он отметил, что сначала было определенное замешательство, растерянность со стороны РФ относительно того, какая линия должна вестись.

«Уже с заседания 1 марта стало понятно, что аргументы, которые приводила российская сторона, что интервенция осуществляется из-за якобы «государственного переворота в Украине», что угрожает жизни граждан России в Крыму, русскоязычному населению и персоналу черноморской базы - это был аргумент, который должен создать определенную мотивацию... Эта позиция была раскритикована, практически все, кто выступал, говорили о том, что все это надуманные причины», - рассказал Сергеев.

«Они (Россия) нашли аргумент Аксенова и воспользовались его обращением о введении войск», - добавил он.

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«Однако было сказано о том, что Аксенов - не та фигура, которая вправе приглашать (войска). Приглашать вооруженные силы по статье 51 Устава ООН может только законная украинская власть, а именно - парламент», - пояснил он.

Также, по словам Сергеева, украинская делегация 2 марта продолжила информировать всех членов - стран ООН о том, что происходит в Крыму.

«3 марта Россия сама неожиданно созывает заседание Совета безопасности ООН... Покойный Чуркин снова говорит о «бендеровцах», «националистах», «бандитах», которые имеют цель атаковать Крым, существует угроза, (и) все, что делает РФ - это якобы законно, чтобы защитить своих граждан, Черноморский флот и так далее. Далее он вынимает письмо и цитирует его, говоря о том, что ему поручено довести до членов Совета безопасности обращение президента Януковича, в котором четко говорится о том, что он (Янукович) просит РФ ввести войска для обеспечения порядка, мира... В отличие от заседания 1 марта, где было (зачитано) обращение Аксенова, обращение Януковича было не просто зачитано и показано, утром в этот же день (3 марта) делегация РФ предоставляет ему официальный статус - статус документа Совета безопасности. Такая формула существует, он распространяется в Совете безопасности как официальный документ», - сказал Сергеев.