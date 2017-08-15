Нарушения по финансированию партий: в НАПК рассказали о количестве дел и привлеченных к ответственности

Национальная полиция Украины возбудила 14 уголовных производств и привлекла 70 человек административной ответственности за нарушение порядка финансирования политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на брифинге по случаю годовщины работы НАПК.

«В течение 2016-2017 годов уполномоченными НАПК был составлен 171 протокол об административных нарушениях по результатам анализа отчетов политических партий. Из них 164 протокола уже доставлены в суд», - сказала она.

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«На сегодняшний день Национальной полицией было возбуждено 14 уголовных производств. 38 административных протоколов также было составлено Национальным агентством за нарушение порядка предоставления и получения взноса в поддержку политической партии и 70 человек были привлечены к административной ответственности», - заявила Корчак.