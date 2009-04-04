Левые призывают друг друга собраться к выборам в единый кулак

Участники всеукраинской конференции «Социалисты за обновление» предлагают левым партиям выступить «единой силой» на президентских и парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение «За единство левых сил» было принято сегодня на конференции, которая проходила в Киеве.

В обращении отмечается, что необходимо выступить вместе на выборах, «предоставив обществу программу выхода из кризиса». «Мы должны вынести за скобки все, что нас разъединяло, мы убеждены, что только патриотические левые силы объединенным действием могут вырвать Украину из кризиса», - подчеркивают авторы обращения.

В документе содержится призыв ко всем лидерам левых сил в Украине забыть «о прошлой истории противостояний и противоречий». «Мы призываем объединиться, развернуть системную координацию и активную работу в рамках форума левых сил «За справедливую Украину!», - сказано речь в обращении.

В нем содержится призыв, чтобы в рамках форума была безотлагательно создана межпартийная рабочая группа, которая бы «подготовила теоретическую основу, платформу единения левых и левоцентристских сил».

За эту резолюцию единогласно проголосовали все участники конференции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в этой всеукраинской конференции принимали участие, в частности, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО, лидер партии «Справедливость» Иван ЧИЖ, лидер «Союза левых сил» Василий ВОЛГА, лидер партии «Социалистическая Украина» Владимир ГОШОВСКИЙ, исключенный политсоветом СПУ из рядов партии Станислав НИКОЛАЕНКО.