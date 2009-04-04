Литвин считает условия Ющенко неподъемными

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что выполнить требования Президента Виктора ЮЩЕНКО о снятии депутатской неприкосновенности и принятии нового избирательного законодательства для проведения досрочных парламентских и президентских выборов невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время программы «Свобода на Интере».

«Те требования, которые отметил Президент как необходимую предпосылку для досрочных выборов, они являются неподъемными», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что для снятия депутатской неприкосновенности нужно внести изменения в Конституцию, а это делается в течение двух сессий парламента. «Поэтому нужно принимать решение без каких-либо условий. Если есть такое согласие, то тогда исходить из того факта, что это политическое решение», - добавил спикер.

По его словам, если будет принято решение о досрочных выборах, то “мы должны сознавать то, что у нас Конституция не работает и мы договариваемся политически”.

«Досрочные президентские выборы возможны при нескольких условиях – в случае недееспособности Президента, в случае импичмента, в случае смерти и если Президент на заседании Верховной Рады Украины заявляет о своей отставке. Это открывает дорогу к президентским выборам», - сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что Верховная Рада Украины приняла политическое решение о проведении 25 октября выборов Президента. «Но это решение опирается на настроении людей. Они хотят как можно быстрее, потому что они верят, что придут новые и будут работать лучше», - сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН согласился, что вся власть, которая довела свою несостоятельность, как местная так и центральная, должна уйти в отставку.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

«Я готов принять решение о досрочных президентских выборах. Потому что это решение сегодня от меня зависит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выразил готовность идти на досрочные президентские выборы, но если они состоятся одновременно с досрочными парламентскими выборами.

В то же время В.ЮЩЕНКО высказался за проведение досрочных парламентских выборов по новому законодательству, которое будет предусматривать введение открытых избирательных списков.

Также еще одним условием объявления досрочных выборов Президента В.ЮЩЕНКО называет принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности.