"У защиты нет шансов": прокурор озвучил доказательства существования письма Януковича к Путину

У обвинения имеются неопровержимые доказательства подлинности письма бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину, в котором призывает ввести российские войска в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении сегодняшнего судебного заседания по делу Януковича заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Он отметил, что у стороны защиты нет никаких шансов выдать это письмо за фальшивку, поскольку «обвинение располагает большим объемом доказательств, которые доказывают, что данное письмо существует. Я лично получил в Секретариате ООН копию письма, а также обращение Чуркина, и все эти документы признаны официальными документами Совета Безопасности ООН. Мы получили их законно в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса. Кроме того, подлинность этого письма будет подтверждена еще другими доказательствами в следующих судебных заседаниях», - сказал Кравченко.

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Также он добавил, что бывший Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, который будет свидетельствовать в суде 15 августа, является одним из ключевых свидетелей по данному делу, поскольку он присутствовал и выступал на заседании Совбеза 28 февраля, 1 марта и 3 марта 2014.

Кроме того, Кравченко обратил внимание, что на видеозаписи пресс-конференции Путина от 2014 года, которая транслировалась в зале суда, президент России заявил, что единственным законным основанием для использования Вооруженных сил России на территории Украины, является обращение легитимного, по мнению Путина, президента Украина Януковича.

«Российская Федерация, используя это заявление Януковича, хотела легитимизировать свои действия по ведению агрессивной войны против Украины», - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.