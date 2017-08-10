В судебном заседании по госизмене Януковича зачитали его письмо к Путину с просьбой ввести войска в Украину

На заседании Оболонского райсуда Киева прокурор Руслан Кравченко зачитал направленное в марте 2014 года письмо экс-президента Украины Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину, в котором Янукович просит ввести войска на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в суде просмотрели выступления бывшего представителя Украины при Организации Объединенных Наций (2007-2015 гг.) Юрия Сергеева и тогдашнего представителя России Виталия Чуркина на заседании Совета безопасности ООН, которое состоялось 1 марта 2014 года.

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Прокурор Кравченко заявил, что демонстрацией этого письма на заседании Совбеза ООН Чуркин пытался перед мировым сообществом легитимировать военное вторжение России на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.