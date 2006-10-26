ЕС завтра готов парафировать соглашение с Украиной об упрощении визового режима

Европейский Союз готов парафировать на саммите Украина-ЕС 27 октября в Хельсинки (Финляндия) соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Об этом в интервью украинской службе Би-Би-Си сказала Еврокомиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Действительно, сегодня мы получили согласие от наших украинских партнеров, что они готовы парафировать эти соглашения в пятницу, они соглашаются с текстами и, таким образом, я планирую парафировать вместе с вашим министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ эти соглашения в пятницу во время саммита”, - заверила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

По ее словам, студенты, академики, дипломаты смогут путешествовать дешевле, легче и проще. “И я думаю, это очень важно, потому что украинцы любят путешествовать, таким образом это предоставит им лучший вход во все страны ЕС», - добавила она.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сообщила, что во время саммита будут обсуждаться вопросы продолжения процесса реформ в Украине, которые абсолютно важны для обоих, – для Украины и ЕС. “Я думаю, самое важное – это углублять роботу над демократическими и правовыми реформами, предпринимать дальнейшие шаги в борьбе с коррупцией, создавать прозрачный бизнес-климат. Очень важно, что бизнес-сообщество будет расти и иностранные инвесторы придут”, - сказала она, добавив, что в ЕС также ожидают последний шаг в процессе украинского присоединения к ВТО.

Также будет обсуждено начало переговоров о новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС, сотрудничество в сфере энергетики через имплементацию меморандума об энергетике, ядерной безопасности, работа над упрощением визового режима, соглашением о реадмиссии и сотрудничество по многим региональным проблемам, в частности, Приднестровья.

Отвечая на вопрос, можно ли включить в углубленное соглашение слова о перспективе для Украины быть в будущем членом ЕС, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что Украина сейчас является членом европейской политики соседства. “И политика соседства четко - не о членстве», - сказала она, отметив в то же время, что “будущее – открыто, будущее нельзя предусмотреть, двери – не открыты, но и не закрыты”. По словам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, следующим шагом будет углубленное соглашение, если Украина завершит процесс присоединения к ВТО.