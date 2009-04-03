Литвин собрал лидеров фракций
11:23, 03 апреля 2009Политика
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Консультации о нормализации
В Верховной Раде Украины проходят консультации лидеров фракций, которые проводит председатель парламента Владимир ЛИТВИН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЄФРЕМОВ.
В частности, на заседании будет обсуждаться вопрос о нормализации работы Верховной Рады.
При этом депутаты от Партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Пленарное заседание в пятницу не было открыто.
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