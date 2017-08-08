Скандал вокруг изображений Львова и Вильнюса в новых паспортах Польши: стало известно, когда в Варшаве примут решение

Окончательное решение об изображении в новом польском паспорте примут в сентябре. Об этом сообщили в МВД Польши, сообщает Gazeta Prawna.pl.

В польском ведомстве рассказали, что в стране также продолжается интернет-голосование относительно изображения на страницах нового паспорта. Представлены варианты, как добавили они, указывают на людей, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году.

Читайте такжеНет "кризиса в Украине" и "ополченцев", есть конфликт, вызванный Россией – МИД Польши

"Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения выберут", - прокомментировали в МВД Польши протест Украины и Литвы относительно вероятного появления в новом паспорте изображений Львова и Вильнюса.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.

Как сообщалось ранее, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).

Литва на прошлой неделе уже отреагировала на эту инициативу – глава МИД вызвал временного посла Польши в Литве. "Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.