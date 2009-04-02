Лидер фракции БЮТ выдвинул условие проведения внеочередного заседания ВР

Верховная Рада может рассмотреть правительственную антикризисную программу 14 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня во время брифинга лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

В частности, И.КИРИЛЕНКО выразил удивление, что поводом для блокирования сегодня работы ВР стало требование от оппозиции подать правительственную антикризисную программу. Он заметил, что такая программа уже давно внесена в парламент, и была зарегистрирована еще 23 декабря 2008 года.

При этом, сказал он, ни один из комитетов ВР, которые возглавляют представители фракции Партии регионов, не рассмотрел этой программы.

И.КИРИЛЕНКО заметил, что сейчас существует предварительная договоренность, чтобы рассмотреть эту программу в сессионном зале 14 апреля.

При этом, заверил он, фракции коалиции предлагают оппозиции внести свои антикризисную программу для рассмотрения в сессионном зале.

«А то, что сейчас происходит в парламенте, это просто ужас и безумие», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он также напомнил, что в понедельник, 6 апреля, планируется провести внеочередное заседание Верховной Рады в связи с приездом в Украину президента Европарламента Ганса-Герта ПЁТТЕРИНГА.

При этом, по словам лидера фракции БЮТ, внеочередное заседание будет проведено только при условии разблокирования работы ВР фракцией Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов пообещала, что в понедельник, 6 апреля, не будет блокировать работу Верховной Рады, чтобы президент Европарламента смог выступить в украинском парламенте.

«Председателю Европарламента в понедельник необходимо дать возможность выступить в украинском парламенте. Поэтому Партия регионов не будет в понедельник блокировать ВР», - сказала заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«В.ЯНУКОВИЧ лично просил депутатов нашей фракции, чтобы они с пониманием отнеслись к этому важному визиту. Это личная позиция В.ЯНУКОВИЧА», - отметила А.ГЕРМАН.

Справка УНИАН. 1 апреля Согласительный совет парламента принял решение о проведении в понедельник, 6 апреля, дополнительного пленарного заседания Верховной Рады, на котором, в частности, предусматривается выступление президента Европарламента Ганса-Герта ПЁТТЕРИНГА.