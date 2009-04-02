Чечетов: ПР завтра выведет на улицы Киева до 50 тысяч человек
Нардеп знает, как сэкономить на выборах
Народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что завтра Партия регионов планирует вывести на улице Киева для участия в акциях протеста десятки тысяч граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.
«Я не знаю точно, сколько людей завтра примут участие в акциях протеста в Киеве. Это будут десятки тысяч, возможно, до 50 тысяч. Мы за это никому не платим.», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.
Как сообщил заместитель председателя фракции Партии регионов в ВР Александр ЕФРЕМОВ, в Киеве массовые акции протеста пройдут с 11.00 до 12.00 возле Верховной Рады, Секретариата Президента, Кабинета министров, далее – с 13.00 митингующие соберутся на Майдане Незалежности и, по словам А.ЕФРЕМОВА, будут оставаться там, пока будет желание высказывать свои требования к действующей власти.
“Учитывая то, что власть продолжает политику на доведение народа до нищеты и, как результат, доведение государства до банкротства, мы проводим на этой неделе предупредительную двухдневную акцию”, - объяснил А.ЕФРЕМОВ.
В связи с этим он снова объявил требование Партии регионов к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подать в отставку и одновременно подписать указ о проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
«Думаю, что такое развитие событий, во-первых, сэкономит средства на проведение выборов, во-вторых, это поддержат все граждане государства», - сказал он.