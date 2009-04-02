Рада не работает: депутаты точат лясы и читают газеты

По состоянию на 10.20 утреннее заседание парламента не началось – народные депутаты из фракции Партии регионов блокируют президиум и трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не зашел в сессионный зал.

Трибуна, президиум парламента и правительственная ложа заблокированы народными депутатами из фракции Партии регионов.

Двери, которые размещены за президиумом и которыми пользуются члены президиума, в том числе и В.ЛИТВИН, заблокированы креслами.

На трибуне стоят народные депутаты из Партии регионов с двумя мегафонами.

В сессионном зале незначительное количество депутатов из фракции БЮТ.

В зале размещены плакаты «Кризис – стоп!», «Власть – в отставку!», «Бездарную власть – на переплавку!».

Кроме того, в ложе, где обычно находятся помощники народных депутатов, размещен лозунг «Литвин, твоя коалиция грабит людей!».

В сессионном зале также некоторые депутаты из ПР имеют мегафоны. В основном депутаты разговаривают между собой или читают газеты.