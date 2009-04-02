Рада не работает: депутаты точат лясы и читают газеты
Регионалы приготовили мегафоны
По состоянию на 10.20 утреннее заседание парламента не началось – народные депутаты из фракции Партии регионов блокируют президиум и трибуну Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не зашел в сессионный зал.
Трибуна, президиум парламента и правительственная ложа заблокированы народными депутатами из фракции Партии регионов.
Двери, которые размещены за президиумом и которыми пользуются члены президиума, в том числе и В.ЛИТВИН, заблокированы креслами.
На трибуне стоят народные депутаты из Партии регионов с двумя мегафонами.
В сессионном зале незначительное количество депутатов из фракции БЮТ.
В зале размещены плакаты «Кризис – стоп!», «Власть – в отставку!», «Бездарную власть – на переплавку!».
Кроме того, в ложе, где обычно находятся помощники народных депутатов, размещен лозунг «Литвин, твоя коалиция грабит людей!».
В сессионном зале также некоторые депутаты из ПР имеют мегафоны. В основном депутаты разговаривают между собой или читают газеты.