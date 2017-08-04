Ведущего Вересня уволили из-за вылитой воды на голову политолога в прямом эфире

Телеканал NewsOne прекратил контракт с ведущим Мыколою Вереснем, который в прямом эфире выплеснул воду в политолога Александра Семченко после его, как считает ведущий, антиукраинских высказываний.

Об увольнении ведущего сообщил собственник телеканала Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

«Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут», – написал Мураев, комментируя инцидент в прямом эфире.

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«Конечно, и у той, и у другой стороны найдутся адвокаты и яростные симпатики. Только я тоже хожу в эфиры с глупыми и неприятными людьми, иногда с ведущими - откровенными провокаторами, но пока никто не имел повода обвинить меня в хамстве или рукоприкладстве. Поэтому отлично понимаю, что по-другому вести себя можно. И нужно», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, известный украинский ведущий Мыкола Вересень во время спора в прямом эфире плеснул водой в лицо политологу Александру Семченко и предложил ему покинуть студию.

Облитый водой Семченко выругался и плеснул водой в Вересня, но тот увернулся. Политолог заявил, что не уйдет из студии, после чего и вовсе начал обращаться к телеведущему на "ты" на повышенных тонах.

Вересень извинился за свое поведение, но только перед зрителями, поскольку не считает себя виновным перед Семченко.