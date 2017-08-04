Стало известно, кто поддержал решение о лишении Саакашвили гражданства Украины - СМИ

Голосование Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины за прекращение украинского гражданства бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации (ОГА) Михеила Саакашвили состоялось 26 июля, присутствовавшие на заседании, проголосовали за решение единогласно, передает "Украинская правда" со ссылкой на KyivPost.

Читайте такжеСаакашвили прилетел в Польшу (видео)По данным СМИ, среди 12 из 15 членов Комиссии, которые присутствовали на заседании, лишь один воздержался, среди присутствовавших не было директора Института демографии и социсследований НАНЭллы Либановой, главы Минкульта Евгения Нищука и нардепа от БПП Валерия Пацкана.

Среди тех, кто поддержал прекращение гражданства Саакашвили - глава администрации Игорь Райнин, руководитель аппарата АП Алексей Днепров, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев, госсекретарь МВД Алексей Тахтай, заместитель главы Минобороны Иван Руснак, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, ректор Киевского университета права НАН Юрий Бошицкий, завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Виктор Войналович.

"24 июля Порошенко сменил состав Комиссии по гражданству, назначив трех новых членов, в том числе Тахтая. Он фигурирует на видео, где он договаривается о коррупционной схеме продажи песка с бывшим заместителем главы МВД Арсена Авакова Сергеем Чеботарем", - отмечает издание. Тахтай эти обвинения опровергает.

Другой член Комиссии - Алексей Днепров был заместителем министра Дмитрия Табачника во времена Януковича и главой его аппарата и подлежит люстрации, но Порошенко игнорирует обязательства уволить его по закону о люстрации.

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Источник в окружении Порошенко сообщил "Украинской правде", что Саакашвили потерял гражданство Украины, потому что во время заполнения документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел – поскольку в Грузии в отношении него возбуждено несколько дел.

Ситуацию с гражданством Саакашвилипрезидент Украины до сих пор никак не комментирует.

Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года, украинское он получил 29 мая 2015 года.