Министр юстиции Грузии надеется на выдачу Саакашвили после его возвращения в Украину

Грузия надеется, что, как только Михеил Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс его выдачи Тбилиси. Как заявила в эфире телекомпании "Имеди", грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, это – не политический, а "правовой и следственно-прокурорский процесс", передает Радио Свобода.

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Министр напомнила, что Тбилиси требовал экстрадировать Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах. По словам Цулукиани, он обвиняется в том числе в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и в причастности к разгрому телекомпании "Имеди". В апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента сообщили, что глава государства подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. 30 июля Саакашвили заявил, что не намерен просить политическое убежище или принимать другое гражданство. Он отметил, что готовит на осень "мобилизацию своей команды" в Украине.