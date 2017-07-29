Саакашвили заявил, что обратится в админсуд и ЕСПЧ из-за лишения его гражданства Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил о намерении обратиться в административный суд в связи с лишением его украинского гражданства.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург», - сказал Саакашвили.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду Европейский суд по правам человека, ответил: «Да».

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Саакашвили также выразил мнение, что вскоре в Украине изменится политический класс.

«В Украине была революция, но не было революционных изменений. Революцию надо заканчивать изменениями и реальной сменой политического класса. И это произойдет в ближайшие месяцы. Новый политический класс готов», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины.

В АП объяснили, что прекращение гражданства связано с предоставлением Саакашвили недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.