"Удар ножом в спину": Саакашвили в интервью прокомментировал лишение украинского гражданства

Произошедший скандал с лишением его гражданства Саакашвили объяснил "грязным союзом двух олигархов" против него. "Порошенко не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтобы такую несусветную глупость не совершить... самострелом занимается, а не управлением страной", - сказал он в интервью Би-би-си.

Читайте также"Трамп был прав": Саакашвили прокомментировал обвинение президента США в адрес УкраиныОн отметил, что таким образом гражданства не лишают. Если есть правовые претензии, это делается через суд, "тогда это было бы восприятие правового процесса".

"Делать это украдкой, когда я краткосрочно отсутствовал, означает, что власти сделали что-то очень неправильное, поскольку они спешили. То, что мы видели, ничего общего с правовым процессом не имело", - отметил Саакашвили, добавив, что "это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом. Тут юридические формулировки, по-моему, абсолютно не имеют никакого значения".

Бывший президент Грузии считает, что его лишили гражданства, поскольку Порошенко рассматривал его как самую главную проблему для удержания власти для него и олигархов.

На вопрос о визите Порошенко в Грузию Саакашвили ответил, что "он поехал туда решать свою проблему со мной", поскольку ему там больше ничего не было интересно. "Он пытался договориться об экстрадиции меня в Грузию. Но в Грузию меня экстрадировать Иванишвили не хочет, потому что там невозможно будет меня удержать в заточении. Поэтому единственное, о чем они договорились на своей встрече секретной в Уреки, которая продолжалась больше двух часов - что прокуратура Грузии делает запрос, а Порошенко сделает вид, как будто прокуратура Грузии предоставила данные, отличающиеся от тех, что они предоставили два или три года тому назад", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что было "много историй, когда избавлялись от разных политических деятелей люди, которые хотели править вечно, высылали их за границу". "Я думаю, что Порошенко просто, видимо, не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтоб такую несусветную глупость совершить. Он вчера прострелил себя и еще контрольный выстрел сделал. Самострелом занимается, а не управлением страной", - сказал он.

Кроме этого, Саакашвили отметил, что никаких документов других стран у него нет. "У меня нет никакого желания их брать. У меня есть абсолютно законный паспорт Украины, который незаконно был отменен Порошенко. И законность будет восстановлена", - выразил уверенность он.

Он исключил вероятность того, что ему не удасться вернуться в Украину. "Я это исключаю. Я обещал народу Украины вернуться, и я всегда выполняю свои обещания", - заключил он.