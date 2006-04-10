ЦИК задерживает только Кармазин

Центральная избирательная комиссия огласит официальные результаты выборов народных депутатов после рассмотрения четырех жалоб, направленных представителями Блока Юрия Кармазина.

Как передает корреспондент УНИАН, суть жалоб сводится «к бездеятельности» некоторых окружных избирательных комиссий, а также незаконных действий представителей ЦИК.

Представитель Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», один из лидеров ПСПУ Владимир МАРЧЕНКО также требует, чтобы ЦИК рассмотрела обращение, направленное накануне 62-мя кандидатами в депутаты от Блока Витренко «Народная оппозиция».