Яценюк: Санкции США – решительный шаг для привлечения России к ответственности

Санкции, которые одобрил президент США Дональд Трамп – решительный шаг для привлечения России к ответственности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Приветствую твердое и смелое решение президента Дональда Трампа одобрить новое законодательство Конгресса США о всесторонних санкциях против России. Это - решительной шаг вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности и сдерживать агрессию Кремля против Украины, соседних государств и свободного мира. Ни одна политика умиротворения не остановит от вмешательства президента Путина в жизнь демократических государств", - убежден политик.

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Яценюк также призвал ЕС и других партнеров Украины объединиться против угрозы со стороны России и руководства РФ.

"Забвения не будет. Нельзя дать ни единого шанса, чтобы "просто перевернуть страницу". Надо восстановить уважение к международному праву. Агрессор должен быть наказан", - убежден Яценюк.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон о новых санкциях в отношении России. Новый законопроект, в частности, ограничивает возможности американского президента: он теперь не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса США.