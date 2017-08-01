МИД считает ничтожными запланированные Кремлем псевдовыборы в оккупированном Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с попытками Кремля организовать во временно оккупированном Севастополе псевдоизбирательные процессы и другие незаконные действия, в частности из-за незаконного утверждения перечня и границ избирательных участков.

Как отмечается в комментарии МИД, очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины.

«Украина не признает какие-либо другие «избирательные процессы», которые Кремль проводит на временно оккупированной территории, и считает их ничтожными по своей сути и содержанию», - подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что согласно статье 9 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом Украины.

МИД призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать какие-либо псевдоизбирательные процессы, происходящие на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, воздержаться от каких-либо шагов, что может рассматриваться как повод для легитимизации незаконных выборов, а также усилить давление на Россию с целью прекращения ею агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Крыма.

*** Москва запланировала 10 сентября провести в оккупированном Севастополе выборы «губернатора».