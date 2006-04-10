Черновецкий подкупал избирателей очень заранее

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил иск ныне действующего городского председателя Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской городской территориальной избирательной комиссии и кандидату на должность мэра столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ о признании недействительными результатов выборов Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, требования истца базировались на том, что КГТИК принимала решение о результатах выборов, не рассмотрев все жалобы и заявления о нарушении, и документ подписали не все члены комиссии. Кроме этого, в иске речь шла о массовом подкупе избирателей, который мог повлиять на результаты голосования.

Суд решил отказать истцу, поскольку не имеет доказанных фактов, предоставленных истцом. Как отмечается в решении суда, протокол о результатах выборов подписан в КГТИК без рассмотрения всех имеющихся на тот момент жалоб, как ею, так и судами, суд не может согласиться не признать его (протокол), поскольку закон Украины о выборах «не содержит каких-либо ограничений относительно подведения итогов голосования в избирательных округах при наличии нерассмотренных жалоб субъектов избирательного процесса». Таким образом, считает суд, КГТИК действовала в пределах своих полномочий.

Аргументы представителей истца, что этот протокол не подписан заместителем председателя комиссии и еще тремя ее членами, по решению судей Шевченковского райсуда столицы, не является нарушением избирательного законодательства и не является основанием признавать протокол недействительным, поскольку документ подписывается всеми членами комиссии, которые присутствуют на заседании. Причина отсутствия членов комиссии на этом заседании установлена протокольным решением КГТИК от 8 апреля.

В судебном решении также отмечается, что истцом не предоставлены надлежащие доказательства превышения лимита избирательного фонда на проведение предвыборной агитации кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и судом такие факты также не установлены. Таким образом, ссылка истца на это, как на одно из оснований признания выборов недействительными, не отвечает законодательству Украины.

Кроме этого, суд после допроса свидетелей установил, что предоставление избирателям денег, бесплатно или на льготных условиях ценных бумаг, продуктов кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ происходило в октябре-декабре 2005 года и январе 2006 года. То есть, до момента регистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО кандидатом на должность мэра.

Суд также постановил, что выступления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые он делал еще до установления КГТИК результатов выборов, также не могли повлиять на решение комиссии о результатах выборов, поскольку на тот момент члены территориальной избирательной комиссии Киева работали уже с готовыми протоколами участковых комиссий.

Истец может подать апелляцию на это решение на протяжении двух дней.