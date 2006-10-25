Украина готова помочь Корее построить космический центр

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о заинтересованности Украины в привлечении инвестиций из Южной Кореи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея ЛИМ Чаэ Джунгом.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что считает наиболее перспективными для сотрудничества такие отрасли как развитие науки и технологий, строительство, металлургия, сельское хозяйство, а также исследования и использование космического пространства в мирных целях.

В частности, украинский премьер выразил мнение о том, что Корее, возможно, будет интересен опыт Украины при строительстве своего космического центра.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил мнение, что нынешнее состояние взаимной торговли не соответствует потенциалу двух стран. При этом он подчеркнул, что Украина очень ценит сотрудничество с Республикой Корея.