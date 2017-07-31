Четырех нардепов поймали на "кнопкодавстве" в июле

Гражданское движение "Честно" опубликовало список депутатов Верховной Рады, которые "кнопкодавили" в июле. Инфографика была опубликована на сайте chesno.org.

По информации активистов, в июле 4 нардепа кнопкодавили 5 раз во время голосований Верховной Рады. При этом все депутаты, которые голосовали не за себя являются членами президентской фракции БПП.

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Ярослав Дубневич кнопкодавил дважды. Михаил Довбенко, Иван Мельничук и Ирина Фриз по одному разу.

Как сообщал УНИАН, оппозиция подловила на кнопкодавстве Рыбака и Калетника. Спикер ВР Владимир Рыбак и первый вице-спикер Игорь Калетник не могли голосовать за принятие законов во время вечернего заседания ВР, так как сидели на местах, не оборудованных средствами для голосования.