В рамках дела о вымогательстве проведены обыски у Трояна – Луценко

В рамках дела о вымогательстве правоохранители проводили обыски по месту жительства заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеСМИ опубликовали постановление суда, согласно которому Троян фигурирует в деле по взяточничеству

«В ходе совместного с СБУ производства было задукоментовано и задержан заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский, помощник заместителя главы МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму свыше 1,5 млн грн», - говорится в сообщении.

«Согласно данных НСРД (негласных следственных (розыскных) действий – УНИАН) 785 тыс. грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в доме заместителя главы МВД Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось», - отметил Луценко.

Генпрокурор добавил, что всем трем злоумышленникам объявлено о подозрении и избраны меры пресечения. «Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду», - отметил он.

Ранее СМИ писали, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн гривень и что по месту его жительства прошли обыски.

Читайте такжеНардеп опубликовал документ по делу о "взятке Трояну"

В пресс-службе МВД заявили, что информация о том, что Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривень" не соответствует действительности. "Вадим Троян, который сейчас находится в отпуске, действительно, недавно принимал участие в следственных действиях в одном из уголовных производств. Пока никакие подозрения ему не вручали", - говорилось в сообщении.

Троян также опроверг эту информацию. "По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", - написал он в Facebook и добавил: "Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие".