ГПУ задержала "помощника чиновника МВД" на взятке в 1,5 миллиона, фамилию не называют

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении заместителю руководителя одной из общественных организаций и помощнику должностного лица Министерства внутренних дел Украины.

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Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в четверг, 27 июля, во время совершения преступления задержан заместитель руководителя одной из общественных организаций и гражданин Украины, которые, действуя в сговоре совместно с помощником должностного лица МВД, требовали от представителя одного из предприятий денежные средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

«Злоумышленники с целью получения неправомерной выгоды, заранее распределив преступные роли, реализуя совместный преступный план, с применением угроз жизни и здоровью представителю субъектов хозяйствования требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, указанные денежные средства злоумышленники требовали от потерпевшего за решение вопроса относительно привлечения сотрудниками Национальной полиции Украины к уголовной ответственности работников Государственной фискальной службы одного из районов г. Киева, которые своими действиями создавали умышленные препятствия для хозяйственной деятельности предприятия, интересы которого представлял потерпевший, а также за совершение физического и психологического давления на служебных лиц одного из обществ за возврат денежных средств предприятию за поставку якобы некачественной продукции производственно-технического назначения.

Правоохранителями проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых.

За совершение указанных противоправных действий заместителю руководителя общественной организации и его подельнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, причинившее значительный ущерб потерпевшему, а также получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Помощнику должностного лица МВД сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, то есть в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды. Суд рассматривает ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения, в частности, в виде содержания под стражей.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что заместитель председателя Нацполиции Трояна задержали на взятке в 2 миллиона гривень, в МВД эту информацию не комментируют. УНИАН пытается прояснить ситуацию у пресс-секретаря Генерального прокурора, советника по вопросам коммуникаций САП, советника главы МВД и пресс-секретаря НАБУ, однако выйти на связь с ними пока не удается.